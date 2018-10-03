В Бабынинском районе водитель опрокинул трактор

03.10.2018 11:34 113

Вчера, 02 октября, произошло ДТП в Бабынинском районе.

У деревни Карачово водитель трактора Беларус с прицепом, спускаясь к ручью Локня, не справился с управлением и опрокинул транспорт в кювет.

В результате аварии тракторист получил ушибы предплечья, сообщает МОМВД России «Бабынинский».