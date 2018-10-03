За прошедшие сутки 5 человек пострадали в авариях на дорогах области

03.10.2018 11:26 92

За минувшие сутки на дорогах Калужской области в 5 дорожно-транспортных происшествиях пострадали 5 человек, среди них один ребенок.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 1439 нарушений Правил дорожного движения, из них 13 случаев нетрезвого вождения.

Кроме того инспекторы поймали 46 любителей излишней тонировки и 15 нерадивых родителей, перевозивших детей без специальных удерживающих устройств.

Так же в этот день 50 пешеходов переходили улицу в неположенном месте, сообщает отдел пропаганды областного ГИБДД.