Бдительная охрана повязала похитительницу металла

Представители производственного предприятия заявили в полицию о попытке кражи металлических деталей из заводского цеха на сумму более 40 000 рублей.
Работники завода задержали с поличным похитительницу металла – 53-х летнюю местную жительницу, работавшую там водителем. По ее словам, вывезти детали ее попросил приятель, считающий что столь несущественную пропажу никто не обнаружит. Однако бдительные сотрудники охраны задержали воровку при попытке вывезти награбленное за территорию предприятия.
За покушение на кражу женщина ответит по закону, сообщает пресс-служба УМВД области.
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