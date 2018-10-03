Наркодиллер Дзержинского района продавал наркотики с помощью подростка

21-летний житель Дзержинского района решил подзаработать продажей каннабиса.
Сорвав несколько кустов дикорастущей конопли, он расфасовал наркосодержащее вещество в свертки общей массой 11 грамм и приготовил к сбыту.
К поискам покупателей молодой человек привлек своего несовершеннолетнего родственника, уговорив его передать марихуану и получить деньги.
Таким образом с помощью подростка, в силу возраста не подлежащего привлечению к уголовной ответственности, диллер продал значительное количество наркотика.
Предприимчивого наркоторговца ждет суд, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
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