Наркодиллер Дзержинского района продавал наркотики с помощью подростка

03.10.2018 08:36 325

21-летний житель Дзержинского района решил подзаработать продажей каннабиса.

Сорвав несколько кустов дикорастущей конопли, он расфасовал наркосодержащее вещество в свертки общей массой 11 грамм и приготовил к сбыту.

К поискам покупателей молодой человек привлек своего несовершеннолетнего родственника, уговорив его передать марихуану и получить деньги.

Таким образом с помощью подростка, в силу возраста не подлежащего привлечению к уголовной ответственности, диллер продал значительное количество наркотика.

Предприимчивого наркоторговца ждет суд, сообщила пресс-служба регионального УМВД.