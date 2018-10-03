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Квартиросъемщик продал хозяйскую мебель и скрылся

03.10.2018 08:22 0 393
Квартиросъемщик продал хозяйскую мебель и скрылся

Молодой человек кочевал по съемным квартирам Людиново и Кирова в поисках приемлемого варианта.

Отыскав в интернете объявление о сдаче жилья, он договорился с хозяйкой что оплату отдаст на следующий  день, получил ключи и вселился в квартиру. Обрадованный успешным завершением сделки, юноша пригласил в гости приятеля. В ходе беседы гость похвалил кресла, стоящие в квартире, на что любезный хозяин предложил продать их по сходной цене. Молодые люди вывезли мебель на тележке, а на следующий день квартиросъемщик съехал, оставив ключи в почтовом ящике.

Полиция задержала похитителя, он ответит перед судом за кражу, сообщает пресс-служба областного УМВД.


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