Квартиросъемщик продал хозяйскую мебель и скрылся

03.10.2018 08:22 393

Молодой человек кочевал по съемным квартирам Людиново и Кирова в поисках приемлемого варианта.

Отыскав в интернете объявление о сдаче жилья, он договорился с хозяйкой что оплату отдаст на следующий день, получил ключи и вселился в квартиру. Обрадованный успешным завершением сделки, юноша пригласил в гости приятеля. В ходе беседы гость похвалил кресла, стоящие в квартире, на что любезный хозяин предложил продать их по сходной цене. Молодые люди вывезли мебель на тележке, а на следующий день квартиросъемщик съехал, оставив ключи в почтовом ящике.

Полиция задержала похитителя, он ответит перед судом за кражу, сообщает пресс-служба областного УМВД.