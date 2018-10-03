360 000 штрафа заплатит компания за нарушения в добыче ископаемых

03.10.2018 07:08 107

Прокуратура Калуги проверила деятельность компании, осуществляющую разработку месторождений полезных ископаемых на территории города.

Проверкой установлено, что в нарушение требований законодательства о недрах, компания своевременно не приступила к добыче песка на участке Калужский русла реки Оки в районе деревни Воровая. При этом добыча полезных ископаемых осуществлялась на участке Мостовского месторождения без утвержденного технического проекта и регистрации границ горного отвода, определенных проектом.

За нарушения законодательства о недропользовании фирму оштрафовали на сумму 360 тысяч рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры области.