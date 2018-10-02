101 калужский долгожитель дожил до поздравления Президента

02.10.2018 20:00 379

88 женщин и 13 мужчин, отметившие в октябре юбилейные даты, получили именные поздравительные письма за подписью Президента России.

В этом месяце 73 ветерана отпразднуют 90 лет, 27 пенсионерам исполнится по 95 лет, а один калужанин справит вековой юбилей, сообщает пресс-служба областного ПФР.