На Правобережье легковушка въехала в автобус

02.10.2018 16:43 485

Сегодня, 2 октября, на Правобережье произошла авария.

На улице 65 лет Победы автомобиль «Ситроен» столкнулся с автобусом «ПАЗ».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал человек, бригада медиков оказала ему помощь. Прибывший на место патруль ГИБДД уточняет обстоятельства столкновения, сообщает пресс-служба регионального МЧС.