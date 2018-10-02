Пенсионер вырубил 2,29 кубометра сосен на дрова

02.10.2018 16:00 347

Представители Куйбышевского лесничества недавно обратились в полицию с жалобой на незаконную вырубку леса.

Некто истребил 2,29 кубометра сосен, нанеся ущерб на сумму более 97 000 рублей.

В ходе расследования выяснилось, что деревья вырубал 61-летний местный житель, заготавливая дрова на зиму. Теперь он будет отвечать по уголовной статье, сообщает МОМВД России «Кировский».