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Пенсионер вырубил 2,29 кубометра сосен на дрова

02.10.2018 16:00 2 347
Пенсионер вырубил 2,29 кубометра сосен на дрова

Представители Куйбышевского лесничества недавно обратились в полицию с жалобой на незаконную вырубку леса.

Некто истребил 2,29 кубометра сосен, нанеся ущерб на сумму более 97 000 рублей.

В ходе расследования выяснилось, что деревья вырубал 61-летний местный житель, заготавливая дрова на зиму. Теперь он будет отвечать по уголовной статье, сообщает МОМВД России «Кировский».


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