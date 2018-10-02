Месячник гражданской обороны пройдет в области

02.10.2018 12:04 54

С 1 по 10 октября в Калужской области проходит месячник по гражданской обороне.

В ходе акции на территории региона запланировано множество мероприятий: выступления сотрудников Главного управления МЧС в образовательных учреждениях и СМИ, проведение экскурсий в пожарно-спасательных частях и поисково-спасательной службе.

Также в школах и детских садах пройдут практические занятия по вопросам безопасности, тренировки по оповещению и эвакуации на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба областного МЧС.