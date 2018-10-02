Акция «Осторожно, мошенники!» прошла в Малоярославце

02.10.2018 11:21 104

На днях малоярославецкие полицейские совместно с волонтерами провели профилактическую акцию «Осторожно, мошенники!».

Сотрудники полиции посетили торговые точки, объясняя, как избежать мошенничества.

В частности, организаторы акции информировали граждан о «социальных мошенничествах», объектом которых становятся люди пожилого возраста. С каждым днем злоумышленники придумывают все новые и новые схемы обмана граждан и поэтому единственный действенный метод противостояния мошенникам - это бдительность, сообщает пресс-служба ОМВД России по Малоярославецкому району.