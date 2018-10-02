За прошедшие сутки три человека пострадали на дорогах области

02.10.2018 10:08 118

За минувшие сутки на дорогах Калужской области в двух дорожно-транспортных происшествиях пострадали три человека, среди них один ребенок.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 2149 нарушений Правил дорожного движения. 11 водителей управляли транспортом в нетрезвом состоянии, 19 человек неправильно перевозили детей и 43 автолюбителя были наказаны за любовь к излишней тонировке стекол машины.

Также 60 пешеходов переходили проезжую часть в неположенном месте, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.