Бизнесмена накажут за левые фирмы

02.10.2018 08:45 625

30-летний калужский предприниматель попал под следствие, сообщила 2 октября пресс-служба областного УМВД.

Мужчина являлся генеральным директором ряда компаний по продаже стройматериалов.

Но из-за некоторых сомнительных сделок фирмы пришлось ликвидировать, и тогда мужчина предложил своему знакомому организовать на его имя новое юридическое лицо для продолжения торговли, пообещав напарнику ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей.

Схема заработала, и компаньоны решили зарегистрировать на подставное лицо еще одну фирму, но работники налоговых органов усомнились в честности намерений учредителя и обратились в полицию.

За незаконное образование юридического лица полиция завела на предпринимателя уголовное дело.