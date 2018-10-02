В Калуге обнаружили фальшивые деньги

02.10.2018 08:15 707

Недавно в Калуге обнаружили поддельные купюры номиналом 5000 рублей.

19 летний молодой человек приобрел в Москве 25 поддельных банковских билетов, имеющих сходство с подлинными банкнотами, и, приехав в Калугу, начал совершать покупки, получая на сдачу настоящие деньги. Купюры сбывались в сетевых магазинах и аптеках областного центра.

Фальшивки выявили в ходе инкассации. Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, изъяв у него оставшиеся подделки, сообщает пресс-служба регионального УМВД.