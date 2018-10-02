Калужские кинологи-спасатели оказались в золотой середине в ЦФО

02.10.2018 08:00 216

Команда калужских спасателей-кинологов заняла 11-е место среди 18 субъектов ЦФО на региональных открытых соревнованиях кинологических расчетов.

Область представляли Ксения Берегова и Ева, Елена Голубкова и Грей, Ольга Мельникова и Джейк.

Участникам необходимо было разыскать пострадавшего в лесу с труднопроходимыми зонами, найти человека в разрушенном здании и командой из трёх расчетов отыскать людей в зоне с элементами техногенного завала и отметить их местонахождение на карте.