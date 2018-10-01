Сельский глава скрыл доход в 250 тысяч при устройстве на работу

01.10.2018 20:51 119

«Доброжелатели» сообщили, что глава одного из сел в Козельском районе указал не все доходы при устройстве на работу. А муниципальное имущество он сдает в аренду без конкурса.

Проверка показала, что мужчина действительно не сообщил о 250 тысячах рублей, заработанных в качестве юриста, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. За это нарушение руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности.

За сдачу в аренду имущества без конкурса прокуратура возбудила дела об ограничении конкуренции и направила материалы в ФАС.