Клещи кусаются несмотря на осенние заморозки

01.10.2018 14:10 77

47 жителей области обратились к медикам за минувшую неделю с укусами клещей. Среди покусанных 17 детей, сообщил областной Роспотребнадзор.

73 насекомых сдали в лабораторию на анализ. У 11 нашли возбудитель клещевого боррелиоза.

Клещи кусают людей из-за несоблюдения техники безопасности. Уверяют специалисты. На природу необходимо надевать рубашки с длинным рукавом и манжетами. Брюк надо заправлять в носки и в обувь. Пользоваться репеллентами.