11 ДТП произошло на дорогах области за 3 дня

01.10.2018 15:34 273

11 ДТП в которых пострадали люди зарегистрировано на дорогах области за последние три дня сентября. В этих авариях пострадали 22 человека, двое погибли, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

Столкновений с материальным ущербом зафиксировано 157.

Инспекторы оштрафовали 7418 нарушителей правил дорожного движения. Из них 42 нетрезвых водителя, 169 пешеходов-нарушителей. 65 автомобилистов перевозили детей не по правилам.