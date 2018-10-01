Три человека пострадали при столкновении двух легковушек на Киевской трассе

«Киа» и «Ауди» столкнулись на 332 километре трассы М3 «Украина» в Жиздринском районе в воскресенье, 30 сентября, в 16:35.
Водитель «Кии» разворачивался и не уступил дорогу «Ауди», сообщил предварительные данные отдел пропаганды областного УГИБДД.
Пострадал водитель «Кии» и два пассажира «Ауди». Все в основном отделались ушибами.
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