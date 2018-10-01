Простуженных становится все больше в Калужской области

01.10.2018 11:49 254

Жители области за прошлую неделю простужались чаще чем за позапрошлую, сообщил областной Роспотребнадзор. Зарегистрировано 6603 случая ОРВИ, на позвпрошлой было 6580.

Растет заболеваемость среди взрослых. Простуду подхватили на 21% больше. Зато дети болеют реже на 6-17%.

77 человек оказались в больницах из-за ОРВИ, на позапрошлой неделе таких несчастных было 59 человек.

В Калуге эпидемический порог превышен на 33,8%, но болеть жители областного центра стали чуть-чуть реже. Зафиксировано на 26 случаев ОРВИ меньше.

Гриппа в регионе пока нет.