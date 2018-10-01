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Простуженных становится все больше в Калужской области

01.10.2018 11:49 0 254
Простуженных становится все больше в Калужской области

Жители области за прошлую неделю простужались чаще чем за позапрошлую, сообщил областной Роспотребнадзор. Зарегистрировано 6603 случая ОРВИ, на позвпрошлой было 6580.

Растет заболеваемость среди взрослых. Простуду подхватили на 21% больше. Зато дети болеют реже на 6-17%.

77 человек оказались в больницах из-за ОРВИ, на позапрошлой неделе таких несчастных было 59 человек.

В Калуге эпидемический порог превышен на 33,8%, но болеть жители областного центра стали чуть-чуть реже. Зафиксировано на 26 случаев ОРВИ меньше.

Гриппа в регионе пока нет.


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