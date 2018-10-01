Пожилой пешеход попал под машину в Каравае

01.10.2018 10:40 270

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Пенсионер переходил трассу «Калуга-Медынь» в неположенном месте и попал под колеса «Сузуки», сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

64-летний мужчина попал под машину в деревне Каравай Дзержинского района в субботу, 29 сентября.

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