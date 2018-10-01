Обнинские дома на полдня отключат от тепла и горячей воды

01.10.2018 08:45 238

Во вторник, 2 октября, в Обнинске будут врезать в магистральную теплосеть коммуникации новой школы в 55 микрорайоне. Учебное заведение рассчитано на 1100 учеников.

Для проведения работ от отопления и горячей воды с 9 утра отключат дома № 85 и 87 на проспекте Маркса.

Восстановить теплоснабжение в многоэтажках рассчитывают к 13:00.