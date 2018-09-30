Житель Подмосковья пытался купить калужского полицейского за 150 тысяч

30.09.2018 11:08 376

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Мужчина 25 сентября дал сотруднику ОЭБ и ПК ОМВД России по Боровскому району 150 тысяч рублей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Полицейский должен были принять незаконное, но выходное взяткодателю решение по проверке.

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