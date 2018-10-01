Подросток украл телефон, чтобы быть онлайн

01.10.2018 07:00 365

Родители кировского подростка решили, что ребенок проводит слишком много времени он-лайн. Мальчик практически не выпускал телефон из рук.

Проблему взрослые решили кардинально — забрали у юноши телефон. Но тот не смог отказаться от сети и отобрал сотовый у другого ребенка. Мама пострадавшего мальчика заявила в полицию.

Стоимость украденного телефона оценили в 4 тысячи. Сотрудники внутренних органов нашли вора. Гаджет вернули владельцу, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Похитителю грозит до двух лет за кражу.