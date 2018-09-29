Продавщица украла кошелек у коллеги

29.09.2018 12:30 286

Кошелек с деньгами пропал у продавщицы продуктовой палатки в Обнинске пока она была в подсобке. Женщина лишилась более 26 тысяч рублей.

Полицейские выяснили. Деньги взяла напарница продавщицы. Она вытащила кошелек из сумочки коллеги, пока та отлучилась, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Похитительнице грозит до 5 лет.