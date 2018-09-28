91-летнюю бабушку ограбили в Обнинске средь бела дня

Лжегазовики пришли в квартиру к 91-летней пенсионерке в Обнинске. Под предлогом проверки газового оборудования они проникли в жилище пенсионерки.
Один злоумышленник отвлекал бабушку разговорами, второй похитил из сумки старушки 60 тысяч рублей, паспорт, сберегательные книжки и пенсионное удостоверение, сообщила пресс-служба областного УМВД.
Преступников ищут.
|
Сотня кадетов принесла присягу в Калуге 28.09.2018 16:41
Тренировочные сборы мотогонщиков пройдут в Обнинске 28.09.2018 16:21
Картины француза Оноре Домье из собрания Эрмитажа выставят в Калуге 28.09.2018 15:40
Ферзиковский район тоже накажут за заброшенные земли 28.09.2018 15:29
Три дачных дома сгорели из-за неисправной проводки 28.09.2018 15:12
Север Калуги остался без воды до вечера 28.09.2018 14:47
Женщину сбили на «зебре» в центре Обнинска 28.09.2018 12:46
Водитель «Ниссана» не уступил дорогу пешеходу на Луначарке 28.09.2018 12:00
Водоканал перекопает трассу А-130 в Малоярославце 28.09.2018 11:55
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: