91-летнюю бабушку ограбили в Обнинске средь бела дня

28.09.2018 19:00 131

Лжегазовики пришли в квартиру к 91-летней пенсионерке в Обнинске. Под предлогом проверки газового оборудования они проникли в жилище пенсионерки.

Один злоумышленник отвлекал бабушку разговорами, второй похитил из сумки старушки 60 тысяч рублей, паспорт, сберегательные книжки и пенсионное удостоверение, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Преступников ищут.



