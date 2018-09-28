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91-летнюю бабушку ограбили в Обнинске средь бела дня

28.09.2018 19:00 0 131
91-летнюю бабушку ограбили в Обнинске средь бела дня

Лжегазовики пришли в квартиру к 91-летней пенсионерке в Обнинске. Под предлогом проверки газового оборудования они проникли в жилище пенсионерки.

Один злоумышленник отвлекал бабушку разговорами, второй похитил из сумки старушки 60 тысяч рублей, паспорт, сберегательные книжки и пенсионное удостоверение, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Преступников ищут.


 


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