Кулинарный фестиваль прошел в женской колонии

28.09.2018 21:01 120

Кулинарный фестиваль «Дары осени» прошел на днях в женской колонии №7.

Готовить заключенным предложили из простых и привычных ингредиентов: яиц, картошки, морковки, копченых куриных крылышек, бисквитных коржей и др. При этом еду надо было не только приготовить, но и красочно оформить и творчески представить жюри, сообщила пресс-служба областного УФСИН.

Все участницы конкурса получили памятные дипломы.