Тренировочные сборы мотогонщиков пройдут в Обнинске

28.09.2018 16:21 46

Известный российский мотогонщик Александр Московка проведет в Обнинске трехдневные сборы. Байкеры будут тренироваться на трассе в районе АБЗ.

Сборы начнутся в субботу, 29 сентября, сообщает пресс-служба администрации наукограда.

Александр Московка - двадцатикратный чемпион СССР и России, победитель многих международных соревнований, чемпион мира по гонкам на льду в командном зачете. Он начал заниматься мотоспортом в 1963 году. В 1966 году был приглашен в сборную Москвы по мотоболу. Заняв 3 место по итогам чемпионата Москвы по спидвею, в 1977 году Александр был зачислен в сборную Советского Союза. Член Национальной Российской Мотоциклетной Федерации с 2006 года, председатель комиссии шоссейно-кольцевых гонок НРМФ.