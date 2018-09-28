Картины француза Оноре Домье из собрания Эрмитажа выставят в Калуге

28.09.2018 15:40 86

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Выставка литографий французского художника Оноре Домье (1808-1879) откроется в Калужском музее изобразительных искусств в четверг 4 октября. Она будет называться «Служители правосудия».

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