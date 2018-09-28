Ферзиковский район тоже накажут за заброшенные земли

28.09.2018 15:29 130

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Администрацию накажут, как и других пользователей-нарушителей. От властей требуют привести пашню в порядок.

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