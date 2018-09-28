Три дачных дома сгорели из-за неисправной проводки

28.09.2018 15:12 176

Дачные дома загорелись в деревне Папино Жуковского района в четверг, 27 сентября, в 21:23.

Сначала вспыхнул один дом, затем пламя с него перекинулось на стоящие рядом еще два дома и две бани. Пожар тушили 12 спасателей и 4 спецмашины, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

По предварительным данным, возгорание началось из-за неисправной проводки.

В огне никто не пострадал.