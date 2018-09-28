Семь ДТП, в которых погибли или пострадали люди, произошло в области за четверг

28.09.2018 13:56 239

В четверг, 27 сентября, в Калужской области произошло 7 ДТП, в которых пострадали 9 человек и погиб один. Среди пострадавших — один ребенок. Из семи серьезных ДТП — четыре произошли с пешеходами.

За день сотрудники ГИБДД оштрафовали 7418 человек, из них 13 управляли машиной в нетрезвом состоянии, 25 возили детей без специальных устройств. 51 пешеход перешел дорогу в неположенном месте.

57 ДТП с материальным ущербом было зарегистрировано за четверг, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.