Водоканал перекопает трассу А-130 в Малоярославце

Движение по трассе А130 «Москва-Малоярославец» в районе Малоярославца ограничат с 1 по 8 октября.
Местный водоканал перекопает дорогу на 120-м километре и будет проводить аварийно-восстановительные работы, сообщила пресс-служба управления автодороги «Москва-Бобруйск».
В городе участок ремонта водители смогут объехать по маршруту: «ул. Московская - ул. 53 Саратовской Дивизии, - ул. Паровозная - ул. Коммунистическая - ул. Московская».
Транзитным машинам советуют объезжать разрытие через трассу М3 «Украина» и соединительную дорогу.
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