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Водоканал перекопает трассу А-130 в Малоярославце

28.09.2018 11:55 1 110
Водоканал перекопает трассу А-130 в Малоярославце

Движение по трассе А130 «Москва-Малоярославец» в районе Малоярославца ограничат с 1 по 8 октября.

Местный водоканал перекопает дорогу на 120-м километре и будет проводить аварийно-восстановительные работы, сообщила пресс-служба управления автодороги «Москва-Бобруйск».

В городе участок ремонта водители смогут объехать по маршруту: «ул. Московская - ул. 53 Саратовской Дивизии, - ул. Паровозная - ул. Коммунистическая - ул. Московская».

Транзитным машинам советуют объезжать разрытие через трассу М3 «Украина» и соединительную дорогу.


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