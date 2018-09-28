Женщину сбили на «зебре» в центре Обнинска

28.09.2018 12:46 161

31-летняя женщина переходила обнинскую улицу Королева по пешеходному переходу в четверг, 27 сентября, в 20:20. На дорогу она вышла справа от машины.

Водитель на «Рено» пешехода не пропустил и сбил ее, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

Пострадавшая получила ушиб правого колена.