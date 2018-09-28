Водитель «Ниссана» не уступил дорогу пешеходу на Луначарке

28.09.2018 12:00 136

43-летняя женщина попала под машину на калужской улице Луначарского в среду, 27 сентября. Пострадавшая переходила дорогу по «зебре», но соблюдение правил ей не помогло.

Водитель на «Ниссане» поворачивал на Луначарку и пешехода не пропустил, сообщил предварительные данные отдел пропаганды областного УГИБДД.

У женщины ушиб мягких тканей спины.