Грузовая «Газель» врезалась в иномарку в Анненках

28.09.2018 11:05 233

В четверг, 27 сентября, минигрузовик «Газель» врезался в «Ниссан» в Анненках на повороте на Вишневского.

По предварительным данным, водитель отечественной машины не соблюдал необходимую дистанцию и «догнал» легковушку, которая ехала впереди, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

В результате пострадал водитель «Ниссана» - у него ушиб грудной клетки.