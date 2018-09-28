Яйца дорожают, рис дешевеет в области

28.09.2018 09:28 180

Куриные яйца подорожали в магазинах федеральных сетей за неделю на 5,5%.

Зато рис подешевел на 2,9%, сообщает пресс-служба областной администрации. Снизились цены и на некоторые плоды и овощи.

Розничные цены на топливо в области не изменились, оптовые выросли на бензин на 0,28%, на дизельное топливо на 0,69%.