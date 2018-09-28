Сельский глава присвоила деньги на колодцы и дороги

28.09.2018 10:04 500

Главу сельского поселения в Людиновском районе обвиняют в присвоении 84 тысяч рублей, предназначенных на нужды села.

По версии полицейских, она сговорилась с предпринимателем и забрала себе деньги, на которые в одной из деревень должны были очистить и отремонтировать шахтные колодцы.

Также она заключила фиктивный договор подряда по грейдированию дорог сельского поселения, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Следователи продолжают проверят финансовые документы поселения. Возможно найдут еще нарушения. Главе грозит до 6 лет колонии.