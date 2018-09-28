Молодой мигрант продавал героин в Калуге

28.09.2018 08:33 243

25-летнего мигранта задержали в Калуге за торговлю наркотиками. Мужчина забирал расфасованный дурман из тайников и хранил у себя до получения заказа. После этого наркодилер прятал дозы в специальных тайниках.

Наркотики приезжий распространял в Калуге.

После получения очередной партии гражданина республики ближнего зарубежья взяли. У него дома нашли 15 свертков, в которых было 20 гр героина.

За торговлю наркотиками ему грозит до 20 лет колонии.