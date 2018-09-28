Предприниматель из Подмосковья за незаконную вырубку леса в регионе получил условный срок

28.09.2018 08:00 87

36-летний предприниматель из Подмосковья признан виновным в вырубке лесов без разрешения.

Деревья бизнесмен пилил не сам. Он нанял рабочих, выдал им инструмент и указал участок Мятлевского лесничества в Износковском районе.

В итоге был вырублен лес стоимостью 1,3 миллиона рублей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Предпринимателю пришлось возместить ущерб. Ему дали два года условно с испытательным сроком год.