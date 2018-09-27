Розы с вредителями сожгут под контролем специалистов

27.09.2018 21:00 158

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Производитель будет обязан сжечь их, причем сделать это придется в присутствии специалиста Управления Россельхознадзора по Калужской области, сообщила пресс-служба ведомства.

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