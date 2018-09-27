Производителей керамики наказали за работу в недостроенном цеху

Кировское ООО «Бином-Керамика» реконструировало административно-складское помещение для того, чтобы сделать из него административно производственное.
Работы еще не были официально закончены, а предприятие уже начало использовать здание. В помещении был полный цикл выпуска керамических изделий от приема сырья до отгрузки готовой продукции.
При этом разрешение на ввод в эксплуатацию общество на тот момент еще не получило, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Руководителю предприятия вынесено предупреждение
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