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Производителей керамики наказали за работу в недостроенном цеху

27.09.2018 17:39 0 197
Производителей керамики наказали за работу в недостроенном цеху

Кировское ООО «Бином-Керамика» реконструировало административно-складское помещение для того, чтобы сделать из него административно производственное.

Работы еще не были официально закончены, а предприятие уже начало использовать здание. В помещении был полный цикл выпуска керамических изделий от приема сырья до отгрузки готовой продукции.

При этом разрешение на ввод в эксплуатацию общество на тот момент еще не получило, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Руководителю предприятия вынесено предупреждение


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