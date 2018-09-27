За тайный найм бывшего чиновника оштрафовали и руководителя и предприятие

27.09.2018 17:29 202

ООО «СпасДорСтрой» наняло бывшего заместителя главы администрации Спас-Деменска. Экс-чиновник стал главным инженером предприятия.

В нарушение закона о коррупции, в администрацию о новом месте работы бывшего зама главы не сообщили.

В итоге руководителя фирмы оштрафовали на 20 тысяч, само предприятие — на 100, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.