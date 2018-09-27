За тайный найм бывшего чиновника оштрафовали и руководителя и предприятие

ООО «СпасДорСтрой» наняло бывшего заместителя главы администрации Спас-Деменска. Экс-чиновник стал главным инженером предприятия.
В нарушение закона о коррупции, в администрацию о новом месте работы бывшего зама главы не сообщили.
В итоге руководителя фирмы оштрафовали на 20 тысяч, само предприятие — на 100, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
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