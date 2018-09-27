Новый карман для остановки в Обнинске сделают за полтора месяца

27.09.2018 13:25 200

С четверга, 27 сентября, в Обнинске временно закрыли пешеходный переход и остановку «Дом для дома» на проспекте Маркса.

- Это сделано для устройства нового кармана под маршрутный транспорт к остановочному павильону, - сообщила администрация наукограда на официальной странице в соцсети.

Небольшие по объему дорожные работы должны завершиться до 14 ноября.

- Но исполнитель будет стараться выполнить все запланированные работы раньше, - уверяет администрация и извиняется за неудобства.