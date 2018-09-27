Сим-карты в зубной пасте пытались передать в колонию

27.09.2018 12:35 495

Сим-карты обнаружили при досмотре посылки для одного из осужденных в товарковской исправительной колонии №3.

Запрещенные предметы были спрятаны в тюбиках с зубной пастой. Всего было изъято 63 карты, сообщает пресс-служба УФСИН.

В колониях запрещено использовать как сотовые телефоны, так и их составляющие: зарядки, аккумуляторы, гарнитуры, сим-карты и т.д.