Ветер дул, дует и будет дуть еще всю пятницу

27.09.2018 12:17 318

Порывы ветра мощностью 13-18 м/с прогнозируются в Калужской области в пятницу, 28 сентября. Предупреждение опубликовала пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

Также по данным пресс-службы в регионе весь четверг, 27 сентября, в регионе будет дут северо-западный ветер такой же силы.

Быстрые воздушные массы в Калужскую область пришли еще в среду, 26 сентября. Ночью по области местами прошел сильный дождь.