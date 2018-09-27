Три человека пострадали за сутки в ДТП

27.09.2018 12:34 223

За среду, 26 сентября, в Калужской области произошло 3 ДТП в которых пострадали трое: два пожилых пешехода и маленькая девочка. К счастью, никто не погиб.

За этот же день полицейские оштрафовали 10 418 нарушителей, из них 14 нетрезвых водителей и 60 пешеходов, переходивших дорогу в неположенных местах.

Аварий с материальным ущербом зарегистрировано 64, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.



