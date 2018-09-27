Серийный похититель люков вычислен в Обнинске

27.09.2018 10:21 123

Житель Балабанова, уже имеющий судимость, совершил в Обнинске на улице Курчатова серию краж канализационных люков.

Личность похитителя вычислили полицейские во время оперативных мероприятий.

Украденные люки мужчина сдал в металлолом. Пункт приема металла сотрудники внутренних органов уже тоже нашли, сообщила пресс-служба областного УМВД.

За серийные кражи люков вору грозит до двух лет заключения.



