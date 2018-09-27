Бабушку сбили в Обнинске на «зебре»

27.09.2018 11:12 266

В среду, 26 сентября, в 9:45 пожилая женщина оказалась под колесами «Форда».

ДТП произошло в Обнинске на улице Энгельса на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. 74-летняя женщина вышла на дорогу и оказалась под колесами иномарки.

В результате ДТП у бабушки ушибленная рана груди и ушиб правой стопы.