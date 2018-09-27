Полкило марихуаны нашли в Обнинске

27.09.2018 08:00 272

Тайник с наркотиками обнаружили в лесу в Обнинске неподалеку от одного из жилищных кооперативов.

Вещество в пластмассовом контейнере отправили на экспертизу. Выяснилось, что в лесу была спрятана марихуана.

Полицейские нашли наркодилера, которому предназначался дурман. По версии оперативников, коноплю потом планировали распространять с помощью закладок, сообщила пресс-служба областного УМВД.



